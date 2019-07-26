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В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: JohnNewton8 / Wikimedia
Создаваемый турецкой корпорацией TAI (Turkish Aerospace Industries) тяжелый истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X) может представлять опасность для России, пишет «Звезда».
Еженедельник напоминает, что Москва планирует закупить всего 76 истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшее десятилетие, тогда как Анкара хочет обзавестись 250 самолетами TF-X.
«Однако желание Турции заполучить 250 тяжелых ударных истребителей, предназначенных для завоевания господства в воздушном пространстве, как минимум, вызывает серьезное опасение», — пишет издание.
Также еженедельник допускает, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, купленные Турцией у России, могут представлять интерес для НАТО с точки зрения технологий.
«Турция — по-прежнему действующий и вполне активный член НАТО. А изучение техники вероятного противника — вещь вполне полезная и даже строго необходимая», — отмечает издание.
Полноразмерный макет TF-X был представлен в июле на 53-м международном авиасалоне Paris Air Show под Парижем (Франция). Работы над истребителем анонсировались в мае 2013 года. В TAI заявляют, что 27-тонный истребитель будет способен подниматься на высоту 17 километров и перемещаться на скорости до 2 чисел Маха. Турция планирует приобрести 200-250 единиц таких самолетов. Первый полет TF-X должен совершить в 2023 году.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину которой покроет российский кредит. Поставки С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Установка ЗРС может начаться в октябре 2019 года.
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Оружие , Армия , Войска , НАТО , Анкара , Москва , Турция
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