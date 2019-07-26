В РФ испугались турецкого истребителя

На авиасалоне Ле-Бурже в июне турецкая авиастроительная корпорация TAI продемонстрировала полноразмерный макет истребителя TF-X (T — turkish или турецкий, F — fighter или истребитель, X — experimental или экспериментальный).

TF-X — тяжелый многофункциональный ударный истребитель пятого поколения. Предварительно заявлено, что он будет весить 27 тонн при длине 18 метров и размахе крыла 12 метров, что будет способен работать на скорости до двух махов на 17-километровой высоте.

На Ле-Бурже гендиректор TAI Темел Котил назвал самолет важнейшим оборонным проектом Турции. Планируется, что первые истребители поступят в полки в 2029 году. Всего Анкара планирует вооружиться 200-250 TF-X.

По словам Александра Артамонова, такие истребители предназначены для завоевания господства в воздухе в рамках «очень крупного» конфликта, а желание Турции получить сразу две сотни единиц должно вызывать серьезные опасения у России на фоне сделки по С-400.