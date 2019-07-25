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В Индии F-21 «побил» МиГ-35 

Lenta.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Индия может приобрести американские истребители F-21, а не российские МиГ-35, поскольку заинтересована в современных технологиях авионики и эффективных симуляторах, пишет «Свободная пресса».
«Таким образом, давно всем известное отставание России от США в области IT-технологий практически перечеркнуло российскому производителю все другие его достижения», — полагает издание.
В публикации напоминается, что МиГ-35 превосходит F-21 по маневренности, но уступает ему в дальности полета, и отмечает, что использование преимущества в воздушном бое первого самолета, по сравнению со вторым, требует наличия пилотов-уникумов, которые являются «штучным товаром».
«Похоже, этот воздушный бой с Западом мы все же проиграли», — заключают в издании.
В июле китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.
В том же месяце глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что проект ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-334 по сравнению с программой Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был тупиковым, поскольку не позволил бы «сформировать капитал надежных и конкурентных научных и технологических решений».
В феврале американская военно-промышленная компания Lockheed Martin анонсировала модель F-21, которая является ребрендингом истребителя четвертого поколения F-16V Block 70 для Индии.
В том же месяце сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Индии намерены приобрести у России 21 советский истребитель четвертого поколения МиГ-29, корпуса которых будут использованы для сборки более смертоносного многоцелевого самолета.
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Комментарии3
Оружие , Армия , Войска , Денис Мантуров , Минпромторг , Индия , США
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