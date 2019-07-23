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Президент Болгарии наложил вето на покупку американских истребителей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение страной американских истребителей F-16. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
По мнению Радева, такое решение объясняется «отсутствием общественного согласия». Он также выразил сомнение, что правительственный заказ включает в себя «полный комплект вооружений».
Как сообщает издание, договор о приобретении F-16 был одобрен парламентом страны 19 июля. Стоимость сделки должна была составить 1,1 миллиарда евро. Американские военные самолеты должны были заменить советские МиГ-29.
США одобрили поставки истребителей еще в июне. Американская сторона отмечала, что продажа F-16 «поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США».
Болгария вошла в НАТО в 2004 году.
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Оружие , Армия , США , Румен Радев , НАТО , Болгария
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