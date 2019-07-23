Президент Болгарии наложил вето на покупку американских истребителей

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение страной американских истребителей F-16. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

По мнению Радева, такое решение объясняется «отсутствием общественного согласия». Он также выразил сомнение, что правительственный заказ включает в себя «полный комплект вооружений».

Как сообщает издание, договор о приобретении F-16 был одобрен парламентом страны 19 июля. Стоимость сделки должна была составить 1,1 миллиарда евро. Американские военные самолеты должны были заменить советские МиГ-29.

США одобрили поставки истребителей еще в июне. Американская сторона отмечала, что продажа F-16 «поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США».

Болгария вошла в НАТО в 2004 году.