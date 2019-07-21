Польша планирует модернизировать свои танки Т-72

Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72. Об этом сообщило в воскресенье в Twitter министерство национальной обороны страны.

"Танки Т-72 будут модернизированы", — информировало оборонное ведомство.

Подписание соответствующего соглашения на "ремонт с модификацией" состоится в понедельник на территории завода "Бумар-Лабенды".

"Контракт на сумму 1,75 млрд злотых ($545 млн) предполагает реализацию услуги силами польской оборонной промышленности в 2019-2025 годах", — информировало Минобороны Польши.

В настоящее время на вооружении польской армии числятся около 500 танков Т-72.