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Польша планирует модернизировать свои танки Т-72 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72. Об этом сообщило в воскресенье в Twitter министерство национальной обороны страны.
"Танки Т-72 будут модернизированы", — информировало оборонное ведомство.
Подписание соответствующего соглашения на "ремонт с модификацией" состоится в понедельник на территории завода "Бумар-Лабенды".
"Контракт на сумму 1,75 млрд злотых ($545 млн) предполагает реализацию услуги силами польской оборонной промышленности в 2019-2025 годах", — информировало Минобороны Польши.
В настоящее время на вооружении польской армии числятся около 500 танков Т-72.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Польша
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