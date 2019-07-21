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СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015
Немецкая боевая бронированная машина «Пума» «мутировала в бездонную бочку», сообщает телеканал N-TV.
Сумма, выделенная на производство БМП, на данный момент превысила изначально запланированную на €2,9 миллиарда. По предварительным оценкам правительства, итоговая стоимость производства боевой машины пехоты уже почти удвоилась.
По данным Министерства обороны ФРГ, удорожание проекта связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП.
Боевая бронированная машина "Пума" — германская боевая машина пехоты (БМП). Разработку и выпуск опытной партии БМП осуществляют концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS). Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер". В 2012 году заказ был сокращен до 350 единиц при увеличении стоимости одной БМП до семи миллионов евро.
Первые образцы "Пумы" были поставлены бундесверу в 2010 году. Поставки серийных БМП начались в апреле 2015 года.
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Оружие , Армия
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