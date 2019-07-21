Зеленский ответил на предложение продать ржавую «Украину»

В ходе визита президенту Украины предложили продать печально известный корабль, который начали строить еще при СССР.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили продать ракетный крейсер «Украина» в ходе его визита в четверг на Николаевский судостроительный завод. Кадры визита размещены на YouTube-канале Зеленского.

В ходе визита президент страны оценил внешнее и внутреннее состояние корабля, коридоры и крышу крейсера, которые в настоящее время находятся в удручающем состоянии и проржавели. Снаружи крейсер также сильно пострадал от коррозии.

Министр обороны страны Степан Полторак предложил продать корабль ввиду его бесперспективности в составе ВМС Украины, а на вырученные деньги купить четыре корвета, отвечающие стандартам НАТО

«Жалко», — прокомментировал президент Украины это предложение.

Крейсер «Адмирал флота Советского Союза Лобов» начали строить в 1984 году. В 1993 году он на стадии 75-процентной готовности перешел в собственность Украины и получил нынешнее название. В 1996 году постройку корабля заморозили из-за отсутствия финансирования.