Британцы собрались перейти на гиперзвук

Министерство обороны Великобритании запустило программу по разработке двигателей для перспективных пилотируемых и беспилотных гиперзвуковых летательных аппаратов.

Как сообщил командующий Королевскими ВВС Великобритании маршал Стивен Хиллер, на программу разработки гиперзвуковых двигателей военные потратят 10 миллионов фунтов стерлингов. Британцы полагают, что гиперзвуковые летательные аппараты и ракеты позволят им реализовать концепцию быстрого удара по любой точке планеты и эффективно прорывать любые системы противовоздушной обороны.

Проект разработки двигателей для гиперзвукового полёта рассчитан на два года, а участвуют в нём британские компании Reaction Engines, Rolls-Royce и BAE Systems. Reaction Engines в настоящее время также занимается разработкой гибридного ракетного двигателя SABRE, который сможет переключаться между режимами работы на атмосферном воздухе и жидком кислороде, обеспечивая скорость полёта более 5 чисел Маха.