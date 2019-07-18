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Британцы собрались перейти на гиперзвук 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Великобритании запустило программу по разработке двигателей для перспективных пилотируемых и беспилотных гиперзвуковых летательных аппаратов.
Как сообщил командующий Королевскими ВВС Великобритании маршал Стивен Хиллер, на программу разработки гиперзвуковых двигателей военные потратят 10 миллионов фунтов стерлингов. Британцы полагают, что гиперзвуковые летательные аппараты и ракеты позволят им реализовать концепцию быстрого удара по любой точке планеты и эффективно прорывать любые системы противовоздушной обороны.
Проект разработки двигателей для гиперзвукового полёта рассчитан на два года, а участвуют в нём британские компании Reaction Engines, Rolls-Royce и BAE Systems. Reaction Engines в настоящее время также занимается разработкой гибридного ракетного двигателя SABRE, который сможет переключаться между режимами работы на атмосферном воздухе и жидком кислороде, обеспечивая скорость полёта более 5 чисел Маха.
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Оружие , Армия , Великобритания
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