Нидерланды увеличат закупку истребителей F-35

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что Амстердам планирует приобрести дополнительно восемь или девять истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает интернет-издание Dutch News.

Стоимость сделки составит от 600 до 700 миллионов евро, заявил министр в интервью нидерландской газете Trouw. Точное количество самолетов, которые купит Амстердам, будет зависеть от обменного курса валют, добавил он.

В 2014 году, как отмечает издание, нидерландское правительство согласилось закупить 37 истребителей F-35 Joint Strike Fighter (JSF) взамен самолетов F-16, которые сейчас находятся на вооружении у ВС Нидерландов.