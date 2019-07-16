Украинская военная техника не может конкурировать с российской

Аналитическая служба Рамблера провела опрос на тему российской и украинской военной техники.

Респондентам был задан вопрос: «Может ли украинская военная техника конкурировать с российской?».

64% россиян уверены в том, что Россия производит лучшую военную технику в мире. И это неудивительно, ведь ежегодно военный бюджет России весьма эффективно тратится на финансирование многочисленных перспективных проектов, направленных на внедрение и реализацию военных технологий.

Людьми было также отмечено и то, что российские инженеры работают не только над привычной нам техникой, но и над аппаратами совершенно иного уровня.

27% респондентов считают, что украинская военная техника может конкурировать с российской, поскольку Украина вправе закупать необходимые детали у других стран. Речь идет о тех странах, у которых Россия в связи с введенными ей санкциями закупать детали не может.

9% опрошенных решили остаться в стороне от данного вопроса, поскольку военная тематика им совершенно не близка.

Всего в опросе приняли участие 6 426 человек.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить военные корабли России и снести Керченский мост.

По словам Турчинова, крылатые ракеты «Нептун» помогут комплексно решить проблему с защитой от России на море.