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В Германии предупредили о «внезапном ударе» России 

Рамблер + ещё 16 9 минут назад
Фото: Reuters
Россия может нанести внезапный, в том числе ядерный, удар по Украине и некоторым другим странам. Об этом, как сообщает Welt, гласит доклад бывшего замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе.
По их мнению, Москва ищет конфронтации с Западом, чтобы изменить миропорядок. При этом она осознает, что не сумеет победить НАТО целиком, и намерена подорвать сплоченность организации.
Ради этого российские власти собираются развязать в Европе региональные войны, и уже готовятся к этому. Браус и Краузе убеждены, что Москва нанесет неожиданный, в том числе, возможно, ядерный, удар по Украине, Польше, Прибалтике и/или черноморскому региону.
Оружие , Армия , В мире , Европа , НАТО , Германия
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