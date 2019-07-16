В Германии предупредили о «внезапном ударе» России

Россия может нанести внезапный, в том числе ядерный, удар по Украине и некоторым другим странам. Об этом, как сообщает Welt, гласит доклад бывшего замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе.

По их мнению, Москва ищет конфронтации с Западом, чтобы изменить миропорядок. При этом она осознает, что не сумеет победить НАТО целиком, и намерена подорвать сплоченность организации.

Ради этого российские власти собираются развязать в Европе региональные войны, и уже готовятся к этому. Браус и Краузе убеждены, что Москва нанесет неожиданный, в том числе, возможно, ядерный, удар по Украине, Польше, Прибалтике и/или черноморскому региону.