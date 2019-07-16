Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.
Эта система создана дочерним предприятием концерна "Морифинформсистема-Агат" — предприятием "Изумруд". Впервые она была продемонстрирована на морском салоне в Санкт-Петербурге.
"Эта малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" предназначена для уничтожения малоразмерных целей в воздухе, в первую очередь против малогабаритных беспилотников, а также таких же целей на воде и на суше", — сказал Комардин.
По его словам, такую систему можно поставить, например, на автомобиль УАЗ или на катер. Дальность поражения цели зависит от установленного типа стрелкового оружия. Если у автомата Калашникова прицельная дальность 400 метров, то система будет работать на эту дальность. При этом эффективность стрельбы в разы выше. Во время испытаний для уничтожения, например, нескольких морских целей система затратила три выстрела, в то время как один мотострелок — 20. Система работает с оператором, который размещен от нее дистанционно. Система гиростабилизирована.
Как сообщил Комардин, система прошла полигонные испытания, в частности на Тихоокеанском флоте. После этих испытаний командование ТОФ направило в Минобороны РФ письмо с просьбой принять ее на вооружение. На данный момент получен паспорт экспортного облика, и, соответственно, ее можно продавать за рубеж.
"Возможно использование любых стрелковых образцов иностранного производства. Главное — зажать в станину ствол", — сказал Комардин.
Помимо автомата Калашникова, на эту систему можно поставить пулеметы любого калибра, в частности "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, "Утес" калибра 12,7 миллиметра, "Корд" калибра 14,3 миллиметра или стрелковое оружие иностранного производства.
"Другими словами, это универсальный боевой модуль со съемным стрелковым оружием российского или иностранного производства с выносным дистанционным управлением", — сказал Комардин.