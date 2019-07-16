В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»

Виктор Комардин. Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат"

Эта система создана дочерним предприятием концерна "Морифинформсистема-Агат" — предприятием "Изумруд". Впервые она была продемонстрирована на морском салоне в Санкт-Петербурге

"Эта малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" предназначена для уничтожения малоразмерных целей в воздухе, в первую очередь против малогабаритных беспилотников, а также таких же целей на воде и на суше", — сказал Комардин.

По его словам, такую систему можно поставить, например, на автомобиль УАЗ или на катер. Дальность поражения цели зависит от установленного типа стрелкового оружия. Если у автомата Калашникова прицельная дальность 400 метров, то система будет работать на эту дальность. При этом эффективность стрельбы в разы выше. Во время испытаний для уничтожения, например, нескольких морских целей система затратила три выстрела, в то время как один мотострелок — 20. Система работает с оператором, который размещен от нее дистанционно. Система гиростабилизирована.

Как сообщил Комардин, система прошла полигонные испытания, в частности на Тихоокеанском флоте. После этих испытаний командование ТОФ направило в Минобороны РФ письмо с просьбой принять ее на вооружение. На данный момент получен паспорт экспортного облика, и, соответственно, ее можно продавать за рубеж.

"Возможно использование любых стрелковых образцов иностранного производства. Главное — зажать в станину ствол", — сказал Комардин.

Помимо автомата Калашникова, на эту систему можно поставить пулеметы любого калибра, в частности "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, "Утес" калибра 12,7 миллиметра, "Корд" калибра 14,3 миллиметра или стрелковое оружие иностранного производства.