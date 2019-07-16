Американцы нашли уязвимость в С-400

В отчете организации сообщается, что российский зенитный ракетный комплекс назван одной из эффективнейших на данный момент систем противовоздушной обороны, а среди его недостатков упомянуты два.

Один из них заключается в том, что 400-километровая дальнобойность С-400 падает в 10 раз, если ЗРК вынужден работать в гористой местности. В горах радиолокационные возможности комплекса гораздо менее эффективны.

Кроме того, российский ЗРК уязвим, если подвергся массированной атаке и не получает подкрепления от иных средств ПВО.

«В конце концов, эффективность С-400 зависит от страны, в которой они развернуты, и от того, как эта страна их использует», — отмечается в публикации Stratfor.

На данный момент комплексами С-400, помимо России, владеют Белоруссия, Китай и Турция. В течение нескольких ближайших лет ЗРК будут поставлены в Индию.