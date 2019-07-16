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Американцы нашли уязвимость в С-400 

Рамблер + ещё 17 15 минут назад
С-400 уязвим, если в одиночку противостоит массированной атаке. Об этом сказано в публикации на сайте американского частного аналитического центра Stratfor.
В отчете организации сообщается, что российский зенитный ракетный комплекс назван одной из эффективнейших на данный момент систем противовоздушной обороны, а среди его недостатков упомянуты два.
Один из них заключается в том, что 400-километровая дальнобойность С-400 падает в 10 раз, если ЗРК вынужден работать в гористой местности. В горах радиолокационные возможности комплекса гораздо менее эффективны.
Кроме того, российский ЗРК уязвим, если подвергся массированной атаке и не получает подкрепления от иных средств ПВО.
«В конце концов, эффективность С-400 зависит от страны, в которой они развернуты, и от того, как эта страна их использует», — отмечается в публикации Stratfor.
На данный момент комплексами С-400, помимо России, владеют Белоруссия, Китай и Турция. В течение нескольких ближайших лет ЗРК будут поставлены в Индию.
Комментарии74
Оружие , Армия , Видео , Stratfor
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