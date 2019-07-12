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Производитель: партия новых крылатых авиаракет поступит в Минобороны РФ в этом году 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам руководителя дубненского предприятия, в этом году будет произведена отгрузка первых серийных изделий.
Минобороны России в этом году получит первую серийную партию новейших авиационных крылатых ракет. Об этом сообщил генеральный директор «Дубненского машиностроительного завода имени Федорова» Егор Соловьев.
«Да, это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны. Это наше будущее на несколько лет», — заявил Соловьев.
По его словам, речь идет не об отдельных элементах, а полноценной продукции. Выпускаемые объемы будут «достаточно большими», добавил Соловьев в интервью газете «Встреча».
Он также отметил, что завод выпускает отдельные элементы оборудования для компаний «Сухой», «Миг».
«Выполняем определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе», — добавил гендиректор.
Дубненское предприятие 80 лет выпускает продукцию авиационного назначения. Первая пусковая очередь завода была введена в эксплуатацию в июле 1939 года.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Сухой , Министерство обороны
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