Су-57 запланировали «оморячить»

«Теоретически можно какое-то количество этих самолетов (Су-57) взять на борту при условии их «оморячивания», то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации самолета это возможно», — цитирует РИА «Новости» Филиппова.

По его словам, до тех пор Су-57 не рассматривается в качестве самолета палубной авиации ВМФ России.

Филиппов рассказал также, что новая концепция неатомного авианосца для флота предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов. «Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше», — сказал Филиппов. По его словам, не исключено появления на кораблях новейших российских, морских, палубных беспилотников типа «Охотник». «Кроме того, к тому моменту у нас может появиться и морской беспилотник типа „Охотника“. Тогда его тоже ждет этап „оморячивания“, — сказал руководитель Крыловского центра.