«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»

Президент России Владимир Путин рассказал студентам Уральского федерального университета о принципах работы ракетной системы «Авангард», передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что аналогов ракетной системы «Авангард» нет нигде в мире.

«Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще — это наша ракетная система "Авангард"», — сказал он.

Президент отметил, что разработка была бы невозможна без новых материалов: в полете температура на поверхности ракеты достигает почти трех тысяч градусов.

«Напомню, на поверхности Солнца — 6 тысяч градусов, а здесь, поскольку изделие идет в плотных слоях атмосферы, — 3 тысячи градусов. Эффект эскимо: летит и плавится», — добавил Путин.

При этом сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру. По словам президента, без новых материалов невозможен прогресс ни в медицине, ни в авиастроении, ни в космосе, ни в ОПК.