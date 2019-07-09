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«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде» 

Рамблер + ещё 5 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин рассказал студентам Уральского федерального университета о принципах работы ракетной системы «Авангард», передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что аналогов ракетной системы «Авангард» нет нигде в мире.
«Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще — это наша ракетная система "Авангард"», — сказал он.
Президент отметил, что разработка была бы невозможна без новых материалов: в полете температура на поверхности ракеты достигает почти трех тысяч градусов.
«Напомню, на поверхности Солнца — 6 тысяч градусов, а здесь, поскольку изделие идет в плотных слоях атмосферы, — 3 тысячи градусов. Эффект эскимо: летит и плавится», — добавил Путин.
При этом сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру. По словам президента, без новых материалов невозможен прогресс ни в медицине, ни в авиастроении, ни в космосе, ни в ОПК.
Комментарии163
Оружие , Армия , Видео , Войска , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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