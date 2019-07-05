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Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии 

Российская Газета + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Источники в Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Хафтар, сообщают о том, что их средствам ПВО удалось уничтожить МиГ-23УБ противника.
Истребитель рухнул в окрестностях города Тархуна, находящегося в 80 км к югу от столицы страны.
В Сети появились фотографии и видеокадры с места падения летательного аппарата. Видны его обломки с опознавательными знаками Правительства национального согласия.
Утверждается, что оба пилота, находившиеся на борту, погибли. Якобы, ранее они проходили службу в качестве летчиков-инструкторов в летной академии в Мисурате.
У противников Хафтара и в самом деле был один пригодный к эксплуатации истребитель данного типа. Однако они, хоть и признают потерю самолета, говорят, что это был не МиГ, а L-39ZO.
С этим согласны некоторые эксперты, опознавшие в искореженных останках легкий штурмовик чехословацкого производства.
Что касается системы противовоздушной обороны, которая записала на свой счет эту победу, то, судя по появившимся в Сети сообщениям, это мог быть доставленный недавно из Объединенных Арабских Эмиратов "Панцирь-С1".
О его прибытии в Ливию на борту транспортного самолета С-17А ВВС ОАЭ сообщалось около двух недель назад.
Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.
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Оружие , В мире , МиГ , Ливия
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