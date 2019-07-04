США объяснили появление ржавых танков

министерстве обороны США прокомментировали появление ржавых танков в центре Вашингтона, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники.

«Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — заявили в пресс-службе Пентагона.

В министерстве добавили, что на празднование Дня независимости США были отправлены те машины, которые попросил Белый дом.

Ранее сообщалось, что в Вашингтон доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley («Брэдли»). На танках, где облупилась краска, видны пятна ржавчины. Кроме того, с танка сняты стволы 25-миллиметровых пулеметов, а отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, которые также схвачены скотчем.