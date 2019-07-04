Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США объяснили появление ржавых танков 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
В министерстве обороны США прокомментировали появление ржавых танков в центре Вашингтона, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
«Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — заявили в пресс-службе Пентагона.
В министерстве добавили, что на празднование Дня независимости США были отправлены те машины, которые попросил Белый дом.
Ранее сообщалось, что в Вашингтон доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley («Брэдли»). На танках, где облупилась краска, видны пятна ржавчины. Кроме того, с танка сняты стволы 25-миллиметровых пулеметов, а отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, которые также схвачены скотчем.
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника. Пентагон не дал комментариев относительно расходов, связанных с празднованием. В то же время военный чиновник оценивал их менее чем в один миллион долларов.
Последние новости
Путин назвал условие диалога с Украиной Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» У Маслякова захотели отобрать КВН через суд
Комментарии
Оружие , США , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия сделала громкое заявление по Крыму389
«Прямая линия» президента имеет особое продолжение
Новое руководство ЕС отличилось неприязнью к России26
Путин ответил на вопрос об уходе из политики103
Финальная распродажа: кому достанется Украина14
Видео
02:28
Смелый кот спас хозяев от кобры
В мире
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
00:28
«Все бандиты заезжают на перрон»
Шоу-бизнес
13:39
Россия «катастрофически теряет» россиян
Общество Статьи
01:17
«Путин не ценит слабость»
В мире Политика
02:13
Появились фотографии погибших подводников
Происшествия
00:15
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение