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Канада готова поставлять Украине смертоносное вооружение 

ТАСС + ещё 13 53 минуты назад
Фото: Reuters
Канада внесла Украину в список стран, которым можно поставлять оружие. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешена продажа оружия", — сказал он.
Трюдо также напомнил, что с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области, и что эта миссия в марте была продлена до 2022 года.
По словам Зеленского, Оттава и Киев уже "договорились о поставках бронетехники", но президент не раскрыл деталей соглашения. Ранее Канада поставляла Украине только вооружение несмертельного действия: приборы ночного видения, бронежилеты, военную форму и обувь.
В канадском оборонном ведомстве ранее ТАСС заявляли, что операция Unifier не носит боевого характера и призвана оказать содействие солдатам и офицерам украинской армии в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым. В декабре прошлого года Министерство национальной обороны Канады сообщило, что инструкторы миссии обучили более 10 тыс. солдат и офицеров Вооруженных сил Украины.
ТАСС: последние новости
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Комментарии4
Оружие , В мире , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Канада
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