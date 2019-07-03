Канада готова поставлять Украине смертоносное вооружение

"Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешена продажа оружия", — сказал он.

Трюдо также напомнил, что с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области, и что эта миссия в марте была продлена до 2022 года.

По словам Зеленского, Оттава и Киев уже "договорились о поставках бронетехники", но президент не раскрыл деталей соглашения. Ранее Канада поставляла Украине только вооружение несмертельного действия: приборы ночного видения, бронежилеты, военную форму и обувь.