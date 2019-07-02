Россия не уведомляла Норвегию об аварии на глубоководном аппарате, заявили в Минобороны РФ

Министерство обороны России не уведомляло норвежскую сторону о внештатной ситуации на российском исследовательском аппарате. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник в ответ на публикации СМИ о якобы имевшем место уведомлении Норвегии со стороны российского ведомства о "взрыве".

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", — сказали в Министерстве обороны. Комментарий военных приводит ТАСС.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора департамента ядерной безопасности Норвежского агентства радиационной и ядерной безопасности Пера Странда, норвежские власти "проверили уровень радиации и не обнаружили аномально высоких показателей в районе, где произошел пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате". Он же утверждал, что "российские власти сказали его агентству, что на аппарате произошел взрыв газа". В сообщении Reuters также отмечается, что норвежская сторона не смогла установить тип аппарата, на котором случилось ЧП.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Позднее в тот же день президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

Владимир Путин назвал гибель моряков "большой потерей для флота России" и армии в целом. Среди погибших оказались семь капитанов первого ранга и два Героя России.

По некоторым данным, ЧП произошло на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик". Эта подводная лодка входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Станция собрана из шарообразных титановых отсеков и способна работать на глубине до 6 км. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие "шары" оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). Аппарат не оснащен вооружением. В состав экипажа входит 25 человек. В феврале 2012 года корабль был отремонтирован.

По данным Пентагона, АС-12 является не научным, а "диверсионным аппаратом" для разрушения подводной инфраструктуры — в основном кабелей связи и систем обнаружения подлодок — на морском дне. На глубине свыше 1000 метров она практически неуязвима для современных средств поражения, пишет The Bell.

АС-12 — уникальный и дорогой проект. Подлодка была заложена еще при СССР, законсервирована в 1990-е годы и достроена только в 2003 году. Точных оценок ее стоимости нет, но "Лошарик" вместе с разработкой не может стоить дешевле самой дорогой современной подлодки проекта 885 "Ясень" — порядка 50 млрд рублей.

В 2012 году АС-12 принимала участие в исследованиях арктического шельфа, по итогам которого Россия заявила претензии на его значительную часть.