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Обнаружены пропавшие в Керчи украинские катера 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: @RoksolanaToday&Крым25% / Twitter
В сети обнаружили украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», арестованные после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, которые якобы пропали ранее. Об этом сообщает «Страна.ua».
Суда по-прежнему остаются в акватории, однако их переместили в конец причала и накрыли маскировочной сеткой. Изначально корабли находились в другом месте стоянки.
О пропаже катеров и буксира издание сообщало 25 июня. На Украине посчитали, что это может означать скорое освобождение моряков, которых российский власти арестовали вместе с судами после инцидента в Керченском проливе.
27 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал ноту министерства иностранных дел России. В ней предлагалось предоставить письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения в предварительном и судебном следствии. Также Россия выразила готовность передать украинской стороне «на ответственное хранение» три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Киев даст гарантии их сохранности. Министр выразил несогласие с нотой, однако позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломат не согласовывал ответ с ним.
25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Москва сочла инцидент провокацией, Киев заявил об акте военной агрессии.
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Оружие , Армия , Войска , Павел Климкин , Владимир Зеленский , ФСБ , МИД , Керчь
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