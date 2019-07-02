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В США российскую «Армату» назвали неконкурентоспособной 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его чрезмерно высокой цены, пишет The National Interest.
Издание обратило внимание на завершившийся 30 июня в России форум «Армия 2019», в рамках которого «Рособоронэкспорт» воздержался от планов по продаже за рубеж боевых машин на основе платформы «Армата».
«Вероятно, это связано со значительными производственными затратами платформы Armata, которые потенциально могут быть преодолены путем разработки менее дорогих вариантов для экспорта в будущем», — пишет The National Interest.
В апреле издание заявило, что Т-14 «Армата» опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России.
В феврале в России Т-14 «Армата» назвали музейным экспонатом.
В том же месяце сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 «Армата» и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.
В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
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Комментарии12
Оружие , Армия , Юрий Борисов , Рособоронэкспорт , The National Interest , США
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