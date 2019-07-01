Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал об итогах форума «Армия-2019» 

RT на русском 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Nation News рассказал об итогах военно-технического форума «Армия-2019».
По его словам, мероприятие показало, что отечественный оборонно-промышленный комплекс находится на передовых мировых рубежах.
«Мы абсолютно самодостаточны в производстве любых видов оружия», — сказал он.
Что касается представленных новинок, то Коротченко отметил зенитно-ракетный комплекс малой дальности Тор-М2ДТ.
«Первоначально он был создан для наших арктических баз. Но на «Армии-2019» был показан не только арктический ЗРК, но и «пустынный», — пояснил эксперт.
Со своей стороны, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что на форуме были показаны новинки для гособоронзаказа, а также образцы, способные заинтересовать зарубежных заказчиков.
«И в-третьих, немалый интерес форум вызвал у наших граждан, которые смогли увидеть российскую технику в действии», — добавил он.
Форум «Армия-2019» завершил свою работу в 26 регионах России. С 25 по 30 июня экспозицию и демонстрационные мероприятия посетили свыше 1 млн человек.
RT на русском: последние новости
Беспилотник пролетел над местом взрыва неопознанного объекта на Кипре В НАТО согласовали оборонительные меры на случай прекращения ДРСМД Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 в течение 10 дней
Комментарии
Оружие , Армия , Игорь Коротченко , Алексей Леонков , Журнал "Национальная оборона" , Журнал "Арсенал отечества"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы126
Совбез ООН прислушался к России64
Россия помешала планам Украины623
Барабанщика рок-группы забили до смерти в Подмосковье28
Подписчики ополчились на Макарскую
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Россия помешала планам Украины
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение