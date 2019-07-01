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Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео 

РИА Новости + ещё 3 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Отмечается, что новое ложе позволило создателям винтовки увеличить точность ее стрельбы в полтора раза.
"Основная задача — повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", — отметил сотрудник предприятия "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.
По его словам, усовершенствованной винтовкой заинтересовались в Росгвардии. Там оружие планируют использовать для начальной подготовки снайперов.
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Оружие , Дмитрий Суворов , Росгвардия , ТК "Звезда"
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