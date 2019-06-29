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Гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика» испытают осенью 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени "Гвоздика" запланированы на осень, сейчас создается опытный образец, сообщили РИА Новости в концерне "Калашников".
"Специалисты НПО "Молния" и концерна "Калашников" работают над созданием ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика". Она позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия", — сказали в концерне на "Армии-2019".
"Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью", — добавил собеседник.
Ранее гендиректор НПО "Молния" (входит в группу компаний "Калашников") Ольга Соколова в интервью РИА Новости рассказала, что предприятие ведет опытно-конструкторские работы по созданию этого изделия. По ее словам, существующие мишени типа "Стриж" вскоре закончатся в войсках, а новая ракета-мишень позволит имитировать перспективные средства воздушного нападения.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах. Тогда он уточнил, что пока гиперзвукового оружия нет ни у кого в мире, кроме России.
"Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", — сказал Путин на совещании с военными.
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Оружие , Ольга Соколова , Владимир Путин , НПО "Молния" , Ижмаш , РИА Новости
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