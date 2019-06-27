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Россия предложила Китаю поставку дополнительной партии Су-35 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия предложила Китаю поставку ещё одной партии новейших истребителей Су-35, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству во время форума «Армия-2019».
«Ожидаем ответ от китайской стороны на наши предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники российского производства, в том числе дополнительной партии самолётов Су-35», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее в ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае.
Как отмечалось, в рамках форума «Армия-2019» планируется заключить более десяти контрактов на сумму свыше $350 млн При этом ФАН передавало, что, по данным Минобороны России, военно-технический форум «Армия-2019» станет рекордным по нескольким показателям.
RT на русском: последние новости
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Оружие , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС , Китай
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