Иностранные лидеры наградят россиян оружием по правилам

Порядок принятия российскими гражданами наградного оружия от глав иностранных государств и правительств будет определять президент России. Закон, который даёт ему такие полномочия, вступает в силу 26 июня.

Ранее процедура принятия гражданами оружия в качестве награды от иностранных лидеров никак не регламентировался. Этим могли пользоваться криминальные структуры, отмечали авторы законодательной инициативы.

В феврале этого года Росгвардия опубликовала проект указа, разработанный во исполнение нового закона. В нём определяется специальный порядок принятия наградного оружия от иностранных лидеров гражданами, которые не являются государственными служащими. Предлагается сделать эту процедуру аналогичной действующему порядку принятия госслужащими наград в виде оружия: награждённые россияне будут подавать ходатайство и ряд документов в Росгвардию о принятии оружия, а она передаст их в ФСБ . Там будут проверять, есть ли какие-то препятствия для того, чтобы данный гражданин получил оружие. Например, не причастен ли он к деятельности террористических организаций или ОПГ.

Законом, который вступает в силу 26 июня, также регламентируется порядок награждения иностранных граждан оружием в России. Такой дар они могут получить на основании указа президента, постановления Правительства или приказов руководителей государственных военизированных организаций, которые имеют соответствующие полномочия.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться иностранные граждане, а также порядок их награждения установит Правительство.

Каким оружием государство может поощрить россиян сегодня

Согласно постановлению Правительства, в перечень оружия, которым в качестве поощрения за заслуги перед государством или воинскую доблесть могут быть награждены граждане, входит 20 типов и моделей пистолетов, в том числе пистолет Макарова, ТТ, Глок, Парабеллум и Беретта. Также в перечне указаны пять видов холодного оружия — сабли, кортики, ножи и клинки.

Полный перечень видов наградного оружия

Боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие:

пистолет ПСМ (6П23) пистолет «Малыш» ОЦ-26 пистолет ПМ (56-А-125) пистолет ПММ (56-А-125М) пистолет ГШ-18 (6П54) пистолет ПСА «Бердыш» ОЦ-27 пистолет ПЯ (6П35) пистолет П-96М пистолет «Малыш» ОЦ-21 револьвер системы Наган револьвер РСА «Кобальт» (ОЦ-01, ТКБ-0216) револьвер Р-92 револьвер «Никель» ОЦ-11 пистолет ТТ (56-А-132) пистолет Глок-17 (Glock-17) пистолет Парабеллум 08-П (Parabellum 08-P) пистолет Беретта-92 ФС (Beretta-92 FS) пистолет ЧЗ-75 БД (CZ-75 BD) пистолет Глок-26 (Glock-26) пистолет STEYR M-A1 Холодное оружие:

кортики офицерские, генеральские, адмиральские; сабли офицерские, шашки драгунские солдатские, палаши морской и драгунский, ножи (кроме ножей спецназначения и стреляющих); антикварное холодное клинковое оружие; авторское холодное клинковое оружие; копии и реплики авторского и антикварного холодного клинкового оружия.