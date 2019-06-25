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Войска получат С-500 раньше запланированного 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что успешные испытания системы ПВО С-500 позволят начать серийные поставки раньше запланированного.
«Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы», — сообщил Борисов.
«В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире», — приводит ТАСС слова вице-премьера.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году.
В конце апреля текущего года стало известно о завершении финальных испытаний зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей».
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Юрий Борисов , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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