Несуществующий российский авианосец «превзошел» британский

«Они примерно одинаковы по водоизмещению, но по числу летательных аппаратов, автономности и, самое главное, числу точек старта летательных аппаратов преимущество концепт-проекта Крыловского центра имеет место», — сказал инженер.

По его словам, преимущество российского проекта авианосца с газотурбинной энергетической установкой достигнуто за счет конструкции обводов корпуса, позволяющей увеличить площадь палубы.

В марте Половинкин заявил, что внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов.

Россия располагает единственным действующим авианосцем «Адмирал Кузнецов», построенным в СССР. Корабль в настоящее время находится на ремонте.

Британский авианосец Queen Elizabeth с интегрированной электрической двигательной системой стал первым в одноименной линейке. Запланировано введение еще одного такого корабля. Queen Elizabeth спущен на воду в 2014-м, в 2020-м планируется его принятие на вооружение. В длину авианосец достигает 284 метров, в ширину — 73 метра. Способен развивать скорость до 25 узлов. Рассчитан на размещение до 36 истребителей Lockheed Martin F-35B Lightning II и до 14 вертолетов.