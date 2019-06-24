Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех ).

ЗРК ближнего радиуса действия был впервые представлен на форуме "Армия-2018".

"В мае 2019 года положительно завершены межвидовые испытания ЗРК "Стрела-10МЛ" (в экспортном исполнении — ЗРК "Сосна"). Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на снабжение. Поставка машин запланирована на 2022 год", — сказали в холдинге.

Ранее управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев в интервью РИА Новости сообщил, что ЗРК "Сосна" отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.

Кроме того, "Сосна" обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.