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Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
ЗРК ближнего радиуса действия был впервые представлен на форуме "Армия-2018".
"В мае 2019 года положительно завершены межвидовые испытания ЗРК "Стрела-10МЛ" (в экспортном исполнении — ЗРК "Сосна"). Министерством обороны Российской Федерации принято решение о постановке комплекса на снабжение. Поставка машин запланирована на 2022 год", — сказали в холдинге.
Ранее управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев в интервью РИА Новости сообщил, что ЗРК "Сосна" отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.
Кроме того, "Сосна" обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.
Позднее заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности холдинга "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов заявил РИА Новости, что на форуме "Армия-2019" будет продемонстрирован усовершенствованный зенитный ракетный комплекс "Сосна".
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Оружие , Армия , Сергей Михайлов , Министерство обороны , Ростех , РИА Новости
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