Волкер: Украина намерена купить военную технику у США

По словам спецпредставителя Госдепа США по Украине, для Вашингтона важна взаимность в отношениях с Киевом

Во время слушаний в комитете сената по иностранным делам спецпредставитель сообщил, что «для США важно, чтобы Украина ответила им взаимностью в плане приобретения у американской стороны военной техники».

«И я знаю, что они (руководство Украины — прим. ред.) собираются это сделать», — приводит ТАСС слова Волкера.

Ранее Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву, отметив, что США останутся в Незалежной надолго.