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Волкер: Украина намерена купить военную технику у США 

ТК «Звезда» + ещё 4 37 минут назад
Фото: Paolo Bovo/U.S. Department of Defense/Wikipedia/Общественное достояние
По словам спецпредставителя Госдепа США по Украине, для Вашингтона важна взаимность в отношениях с Киевом.
Киев намерен приобрести оружие у Вашингтона. Такое заявление сделал специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Во время слушаний в комитете сената по иностранным делам спецпредставитель сообщил, что «для США важно, чтобы Украина ответила им взаимностью в плане приобретения у американской стороны военной техники».
«И я знаю, что они (руководство Украины — прим. ред.) собираются это сделать», — приводит ТАСС слова Волкера.
Ранее Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву, отметив, что США останутся в Незалежной надолго.
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Оружие , Армия , В мире , Курт Волкер , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Киев , США
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