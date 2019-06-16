Китайские СМИ заявили о военном превосходстве РФ над США

Россия значительно опережает США в сфере гиперзвукового оружия. Об этом говорится в статье, вышедшей в китайском издании Sohu.

В публикации говорится о том, что успех России в разработке вооружений заставил мир сомневаться в военном превосходстве американской армии. Автор статьи подчёркивает, что Пентагон не добился особых успехов, несмотря на то что начал создавать гиперзвуковые ракеты задолго до РФ.

Автор публикации отмечает, что в настоящее время США заявили о планах представить первые образцы гиперзвукового вооружения через четыре года. Однако Москва уже готова поставить такие ракеты в войска, пишет издание.

В качестве примеров автор приводит боевой блок для ракетных комплексов стратегического назначения «Авангард». Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. В конце февраля этого года комплекс был рекомендован к принятию на вооружение.