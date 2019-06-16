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Самый крупный в мире самолет решили продать 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Компания Vulcan, которой до недавнего времени владел один из основателей Microsoft Пол Аллен, выставила на продажу экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc. Продавец запрашивает за самолет, сконструированный для воздушного старта ракет-носителей, 400 млн долларов, сообщил канал CNBC.
Самолет продают вместе с правами на интеллектуальную собственность, а также недвижимость, связанную с авиамашиной.
Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, которые соединены крылом длиной 117 м, что больше поля для игры в американский футбол. В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan комментировать данные телеканала отказались.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН опроверг слабость американских ВВС.
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Оружие , Армия , Пол Аллен , Владимир Попов , Microsoft
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