Самый крупный в мире самолет решили продать

Компания Vulcan, которой до недавнего времени владел один из основателей Microsoft Пол Аллен , выставила на продажу экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc. Продавец запрашивает за самолет, сконструированный для воздушного старта ракет-носителей, 400 млн долларов, сообщил канал CNBC.

Самолет продают вместе с правами на интеллектуальную собственность, а также недвижимость, связанную с авиамашиной.

Самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, которые соединены крылом длиной 117 м, что больше поля для игры в американский футбол. В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan комментировать данные телеканала отказались.