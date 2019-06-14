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США испытали прототип гиперзвуковой ракеты 

Российская Газета + ещё 5 41 минуту назад
Фото: Reuters
ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW). Снаряд установили на стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.
Испытания прошли на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, передает РИА Новости. Ракета не имела боевой части. Были получены сведения о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование воздушного судна.
На разработку ракеты было выделено 480 миллионов долларов. ARRW рассчитывают взять на вооружение к 2022 финансовому году.
Напомним, в марте этого года США началось изготовление ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). О выходе США из ДРСМД заявил в начале февраля президент страны Дональд Трамп. Поводом стали претензии к России по поводу ракеты 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер", якобы нарушающей требования договора.
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Оружие , Армия , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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