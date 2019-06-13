Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский БТР испытали с помощью ядерного реактора 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американское Агентство по ядерным вооружениям и противодействию оружию массового поражения (USANCA) провело испытания БТР M1135 Stryker NBCRV с использованием ядерного облучения, пишут СМИ.
БТР облучили в экспериментальном импульсном ядерном реакторе на ракетном полигоне White Sands Missle Range, пишет «Наука и техника».
Специалисты проверили, насколько хорошо машина сможет защитить экипаж от облучения и соотнесли эти данные с компьютерной моделью по расчету уровня облучения БТР.
Майор USANCA Уильям Босли заявил, что новая методика даст возможность установить стойкость к радиации без «натурных» тестов, что позволит обойтись без дорогостоящего облучения в реакторе.
Машина Stryker NBC RV оборудована блоком датчиков, отслеживающих состояние окружающей среды в реальном времени. Вентиляционная система машины может создать в корпусе БТР повышенное давление, исключающее попадание зараженных воздуха и пыли.
Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения хуситами современного броневика американского производства с помощью старого советского пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США В США назвали российский пистолет ПЛ-15 «квантовым скачком» В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки со стороны Израиля
Комментарии
Оружие , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине помириться100
Дело «Стены» Яценюка поступило в суд
Пескова спросили о девушке в футболке «Я Иван Голунов»27
Российского педофила-миллионера посадили на 12 лет2
Отчаявшийся Шепелев попросил помощи подписчиков
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение