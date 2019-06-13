Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

BI: новый китайский радар увидит «невидимки» США и за горизонтом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Китайские учёные разработали высокочастотную радиолокационную систему, которая позволяет обнаруживать самолёты-невидимки на дальних дистанциях, передаёт Business Insider. Тем не менее отмечается, что ограничения радара не позволят Китаю определять точное местоположение американских истребителей, а сами эти системы могут быть легко выведены из строя.
В Китае разработали высокочастотную радиолокационную систему, которая, как утверждает её создатель, способна обнаруживать самолёты-невидимки за пределами видимости, а значит может угрожать самым современным американским истребителям пятого поколения, сообщает Business Insider.
По словам китайского учёного Лю Юнтаня, возглавляющего проект, новый радар работает в высокочастотном электромагнитном диапазоне и имеет широкий луч. Это позволяет обнаруживать морские и воздушные цели на расстоянии в сотни километров при любых погодных условиях.
Главное отличие нового радара от обычной радиолокационной системы заключается в том, что электромагнитные волны последней движутся по прямой линии. Так как поверхность Земли круглая, они не могут видеть цель, находящуюся за горизонтом. Однако изобретение команды Лю Юнтаня излучает волны, которые идут вдоль поверхности моря, что позволяет обнаруживать морские и воздушные объекты за пределами прямой видимости.
Кроме того, китайские учёные утверждают, что радар замаскирован от противорадиолокационных ракет.
За своё изобретение Лю Юнтань был представлен к Государственной премии, так как, по словам военных экспертов, радар значительно расширил возможности Китая противостоять внешним угрозам и уже был назван «первой линией обороны страны».
Тем не менее, по словам западных экспертов, подобные технологии способны обнаруживать истребители с технологией «стелс», однако ряд ограничений не позволит ему тягаться с американским истребителем-бомбардировщиком F-35.
«Он может сказать, что там что-то есть, но вы не сможете охарактеризовать этот объект», — полагает эксперт Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон.
Кроме того, по его словам, радар «не сможет получить точного определения местоположения» объекта.
Джастин Бронк из британского Королевского Объединённого института оборонных исследований считает, что новая технология позволит Китаю расширить знания о том, где оперируют самолёты-невидимки США. Однако она не может быть использована для наведения ракет с целью уничтожения американских объектов.
Кроме того, такой радар всё же уязвим для атак, так как легко заметен из космоса и подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом, он может быть полезен только на ранних стадиях боя, пишет Business Insider.
RT на русском: последние новости
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию National Interest рассказал о размещённом в Крыму «убийце кораблей»
Комментарии
Оружие , Азия , Армия , Статьи , Королевский объединенный институт оборонных исследований , CSIS , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Гуф намекнул на свадьбу1
В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США2
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум2
Смертельная ошибка звезды киберспорта10
Установлена личность «воскресшего» Цапка57
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение