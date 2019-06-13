BI: новый китайский радар увидит «невидимки» США и за горизонтом

Китайские учёные разработали высокочастотную радиолокационную систему, которая позволяет обнаруживать самолёты-невидимки на дальних дистанциях, передаёт Business Insider. Тем не менее отмечается, что ограничения радара не позволят Китаю определять точное местоположение американских истребителей, а сами эти системы могут быть легко выведены из строя.

В Китае разработали высокочастотную радиолокационную систему, которая, как утверждает её создатель, способна обнаруживать самолёты-невидимки за пределами видимости, а значит может угрожать самым современным американским истребителям пятого поколения, сообщает Business Insider.

По словам китайского учёного Лю Юнтаня, возглавляющего проект, новый радар работает в высокочастотном электромагнитном диапазоне и имеет широкий луч. Это позволяет обнаруживать морские и воздушные цели на расстоянии в сотни километров при любых погодных условиях.

Главное отличие нового радара от обычной радиолокационной системы заключается в том, что электромагнитные волны последней движутся по прямой линии. Так как поверхность Земли круглая, они не могут видеть цель, находящуюся за горизонтом. Однако изобретение команды Лю Юнтаня излучает волны, которые идут вдоль поверхности моря, что позволяет обнаруживать морские и воздушные объекты за пределами прямой видимости.

Кроме того, китайские учёные утверждают, что радар замаскирован от противорадиолокационных ракет.

За своё изобретение Лю Юнтань был представлен к Государственной премии, так как, по словам военных экспертов, радар значительно расширил возможности Китая противостоять внешним угрозам и уже был назван «первой линией обороны страны».

Тем не менее, по словам западных экспертов, подобные технологии способны обнаруживать истребители с технологией «стелс», однако ряд ограничений не позволит ему тягаться с американским истребителем-бомбардировщиком F-35.

«Он может сказать, что там что-то есть, но вы не сможете охарактеризовать этот объект», — полагает эксперт Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон.

Кроме того, по его словам, радар «не сможет получить точного определения местоположения» объекта.

Джастин Бронк из британского Королевского Объединённого института оборонных исследований считает, что новая технология позволит Китаю расширить знания о том, где оперируют самолёты-невидимки США. Однако она не может быть использована для наведения ракет с целью уничтожения американских объектов.

Кроме того, такой радар всё же уязвим для атак, так как легко заметен из космоса и подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом, он может быть полезен только на ранних стадиях боя, пишет Business Insider.