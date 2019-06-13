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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9 

РИА Новости + ещё 5 39 минут назад
Фото: © Flickr / The National Guard
США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
Соответствующий пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной в среду президентами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.
"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", — говорится в декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.
В документе также подтверждается намерение США увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек.
В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
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Оружие , Армия , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Администрация США , Польша , США
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