США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9

США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Анджеем Дудой. Соответствующий пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной в среду президентами двух стран Дональдом Трампом

"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", — говорится в декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.

В документе также подтверждается намерение США увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек.

В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.