В России начата работа над новым авианосцем

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)», — сообщил источник ТАСС.

Срок завершения работ не уточняется.

По словам источника, уже доподлинно известно, что корабль будет атомным.

«Министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения — новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой», — пояснил он.

Официально предоставленная источником информация пока не подтверждена.

Ранее источник сообщал, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.