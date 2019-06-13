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В России начата работа над новым авианосцем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)», — сообщил источник ТАСС.
Срок завершения работ не уточняется.
По словам источника, уже доподлинно известно, что корабль будет атомным.
«Министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения — новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой», — пояснил он.
Официально предоставленная источником информация пока не подтверждена.
Ранее источник сообщал, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , ИТАР-ТАСС
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