Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина получила от Литвы боеприпасы советского производства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина получила от Литвы боеприпасы к стрелковому оружию советского производства, об этом сообщило оборонное ведомство балтийской страны.
«Во вторник военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены на Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии», — сообщило литовское ведомство, передает ТАСС.
Стоимость переданных боеприпасов составляет 255,5 тыс. евро, передача проходила в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военных к участию в международных операциях НАТО и ЕС.
В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал украинский президент Петр Порошенко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео уничтожения современного американского броневика советским пулеметом Изготовители «Ангары» остались без премий В США признали отставание от СССР при создании «Черного дрозда»
Комментарии3
Оружие , Армия , В мире , Прибалтика , Украина , Петр Порошенко , Министерство обороны , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Голунова: глава МВД обратится к Путину389
Порошенко подменил понятия в Донбассе31
Колокольцев решил судьбу Голунова267
«У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка»23
Трагедия в Раменском: появились подробности убийства7
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание