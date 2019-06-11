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Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Омский завод-изготовитель ракет "Ангара" ПО "Полет" (входит в Центр имени Хруничева) назвал ситуацию с производством носителя "критической" и указал факторы, которые привели к задержке производства, следует из приказа, подписанного директором ПО "Полет" Виктором Шулико.
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В Центре имени Хруничева РИА Новости сообщили, что руководством дочернего предприятия реализуются "исчерпывающие меры", чтобы нагнать отставание.
"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", — говорится в документе.
В результате, как отмечает в документе, в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. Согласно приказу, по рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88% от намеченного объема, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.
Шулико, согласно копии приказа, потребовал от руководителей всех уровней принять безотлагательные меры, направленные на выполнение планов производства, полноценную загрузку рабочих и ликвидацию отставания.
"Для преодоления сложившегося отставания и безусловного своевременного выполнения производственных задач руководством и коллективом предприятия предпринимаются исчерпывающие меры. В частности, реализуются организационно-штатные мероприятия, направленные на повышение производительности труда. Проводится работа со смежниками с целью своевременного обеспечения омской площадки конструкторской и технологической документацией, а также снабжению комплектующими и материалами", — заявили РИА Новости в Центре Хруничева.
Ранее стало известно, что "дочка" космического центра Хруничева ПО "Полет" сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара", которые должна была произвести в 2019 году, отставание от обозначенных сроков по разным ракетам составляет от трех месяцев до года.
В Центре имени Хруничева РИА Новости подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты изготовят вовремя.
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Оружие , Технологии , Алексей Варочко , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Воронежский механический завод , РИА Новости
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