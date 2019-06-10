В США признали отставание от СССР при создании «Черного дрозда»

Американское издание National Interest сообщило, что при создании самолетов-разведчиков, известных как «Черный дрозд», США в разработках сильно отставали от СССР.

США в 1950–1960-х годах вкладывали средства в создание самолетов-шпионов, способных легко проникать в воздушное пространство противника. Именно тогда разработали технологию «стелс». Результатом этих работ стали самолеты B-57, U-2, A-12 и SR-71 («Черный дрозд»), передает РЕН ТВ.

Но еще в 1954 году советский ученый Павел Цыбин предложил советским властям создать самолет с выдающимися характеристиками, который можно назвать предшественником «Черного дрозда».

Причем речь шла о ядерном бомбардировщике. Советский самолет мог бы наносить удары, не оставляя противнику шансов на перехват, пишет National Interest.

Сам проект, предложенный Цыбиным, был совершенен, но реализовать его не смогли из-за кадровых проблем в конструкторском бюро, а в дальнейшем проект был свернут.

В конце 2018 года Запад рассекретил данные о спасении «Черного дрозда» от СССР.