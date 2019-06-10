Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о критической ситуации с американскими бомбардировщиками B-1B 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © Staff Sgt. Colton Elliott
Число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы". Об этом сообщает газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.
В связи с этим возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой, отмечает издание.
Причиной удручающего состояния флота B-1B является возраст самолетов, последний из которых был произведен 31 год назад, а также отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов. По данным одного из подкомитетов Конгресса, ситуация с B-1B ухудшилась настолько, что их экипажи переводятся на другие машины, так как для проведения тренировок не хватает самолетов.
В-1B — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, один из трех типов тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для оказания поддержки силам общего назначения. Использовался при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии. Всего в американской авиации числится 62 самолета этого типа.
Последние новости
Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян Пушков заявил об окончании "изоляции" России Соболь — это животное, заявила Захарова
Комментарии16
Оружие , Армия , Войска , Пентагон , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию не позвали на учения на Балтике22
Обнародованы результаты теста Голунова на наркотики9
У Алибасова возникли осложнения4
Российских чиновников пристыдили за внешний вид
Киев предостерег Молдавию от «российского сценария»7
Видео
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:06
Появились данные экзит-поллов на выборах в Казахстане
В мире СНГ
04:13
Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС
СНГ В мире
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
00:51
Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова
Общество
01:05
В Крыму разместили «убийцу кораблей»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение