СМИ сообщили о критической ситуации с американскими бомбардировщиками B-1B

Число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы". Об этом сообщает газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

В связи с этим возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой, отмечает издание.

Причиной удручающего состояния флота B-1B является возраст самолетов, последний из которых был произведен 31 год назад, а также отсутствие необходимых для их обслуживания ресурсов. По данным одного из подкомитетов Конгресса, ситуация с B-1B ухудшилась настолько, что их экипажи переводятся на другие машины, так как для проведения тренировок не хватает самолетов.

В-1B — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, один из трех типов тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для оказания поддержки силам общего назначения. Использовался при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии. Всего в американской авиации числится 62 самолета этого типа.