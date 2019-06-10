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НАТО: Россию на учения на Балтике не звали 

News.ru + ещё 1 12 минут назад
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look
Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения НАТО на Балтике не направлены против третьих сторон, но Россия стала единственной страной региона, не принимающей участия в манёврах.
Лунгеску сказала, что Россия не приглашается на учения после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Украине. В BALTOPS-2019 принимают участие 18 стран НАТО и партнеры альянса, сообщает ТАСС.
Как уже писал News.ru, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», малый ракетный корабль «Ливень» и средства разведки будут наблюдать за манёврами НАТО Baltops-2019 в акватории Балтийского моря.
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Оружие , Армия , Войска , НАТО , ИТАР-ТАСС
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