НАТО: Россию на учения на Балтике не звали

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения НАТО на Балтике не направлены против третьих сторон, но Россия стала единственной страной региона, не принимающей участия в манёврах.

Лунгеску сказала, что Россия не приглашается на учения после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Украине. В BALTOPS-2019 принимают участие 18 стран НАТО и партнеры альянса, сообщает ТАСС.

Как уже писал News.ru, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», малый ракетный корабль «Ливень» и средства разведки будут наблюдать за манёврами НАТО Baltops-2019 в акватории Балтийского моря.