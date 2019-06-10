Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения НАТО на Балтике не направлены против третьих сторон, но Россия стала единственной страной региона, не принимающей участия в манёврах.
Лунгеску сказала, что Россия не приглашается на учения после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Украине. В BALTOPS-2019 принимают участие 18 стран НАТО и партнеры альянса, сообщает ТАСС.
Как уже писал News.ru, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», малый ракетный корабль «Ливень» и средства разведки будут наблюдать за манёврами НАТО Baltops-2019 в акватории Балтийского моря.