В Крыму разместили «убийцу кораблей»

Крым под защитой: NI рассказал о российском «убийце кораблей»

Американский журнал The National Interest оценил береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования, размещенный в Крыму

Как отмечает автор статьи Майкл Пек , БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада СССР системы были переданы ВМС Украины, однако, не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность "Утеса" восстановили в 2016 году. Как пишет The National Interest, это было сделано "успешно и вовремя".

Модернизированные комплексы способны противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и "сигнализируют о решимости Москвы удержать Крым", подчеркивает Пек.

По словам автора публикации, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего "убийцу кораблей". Он обращает внимание на то, что "Утес" могут перевооружить новыми снарядами. Об этом в конце мая заявил гендиректор подмосковного предприятия НПО машиностроения Александр Леонов

Как считает журналист, для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота.

БРК "Утес" разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК "Бал" и "Бастион".