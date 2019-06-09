В Крыму разместили «убийцу кораблей»

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Крым под защитой: NI рассказал о российском «убийце кораблей» 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Американский журнал The National Interest оценил береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования, размещенный в Крыму.
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Как отмечает автор статьи Майкл Пек, БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада СССР системы были переданы ВМС Украины, однако, не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность "Утеса" восстановили в 2016 году. Как пишет The National Interest, это было сделано "успешно и вовремя".
Модернизированные комплексы способны противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и "сигнализируют о решимости Москвы удержать Крым", подчеркивает Пек.
По словам автора публикации, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего "убийцу кораблей". Он обращает внимание на то, что "Утес" могут перевооружить новыми снарядами. Об этом в конце мая заявил гендиректор подмосковного предприятия НПО машиностроения Александр Леонов.
Как считает журналист, для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота.
БРК "Утес" разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК "Бал" и "Бастион".
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Комментарии30
Оружие , Армия , Видео , Войска , Майкл Пек , Александр Леонов , The National Interest , Республика Крым , США
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