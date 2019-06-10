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Источник: Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких машин. Как заявил журналистам в мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца 2020 года, Воздушно-космическим силам осталось поставить еще 20 истребителей поколения 4++.
"Закупки Су-35 продолжатся после завершения текущего контракта, увеличение заказа на Су-57 никак на это не повлияет. Существующих мощностей хватит, чтобы параллельно производить машины обоих типов", — сказал собеседник агентства.
Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Оружие , Армия , Войска , Юрий Слюсарь , Алексей Криворучко , Владимир Путин , Министерство обороны , ОАК , РИА Новости
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