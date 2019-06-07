Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для американских ВМС, завил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.
По его словам, в ближайшие годы география применения Ту-22М3М расширится благодаря программе Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз. Эксперт напомнил, что в конце прошлого года в Крыму завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек. Кнутов отметил, что активное обновление инфраструктуры ВКС рассчитано также на применение новых бомбардировщиков, которые, по его мнению, особенно важно разместить в Крыму из-за американского флота.
"В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США", — сказал он.
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. По словам президента "Объединенной авиастроительной корпорации" российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.