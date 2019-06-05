Генерал рассказал о возможностях системы ядерного возмездия «Периметр»

Возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности вовсе не нивелирует ценность советско-российской системы ядерного возмездия "Периметр", заявил РИА Новости в Риме бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин

Созданная в советские времена система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" на Западе известна как "Мертвая рука". Минувшей осенью СМИ написали со ссылкой на Есина, что "Периметр" якобы окажется неэффективным в случае размещения новых американских ракет в Европе.

В беседе с РИА Новости генерал посетовал, что не сведущие в вопросе журналисты исказили его высказывание, которое сводилось к тому, что "когда "Периметр" сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после удара агрессора".

"На самом же деле система "Периметр" способна выполнить свою главную задачу — обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке. Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств", — сказал Есин на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Сейчас система, по сведениям собеседника агентства, "модернизирована, вполне работоспособна и эффективна".

"Периметр" задействуется только в чрезвычайных условиях, когда в результате превентивного ядерного удара агрессора выведены из строя все центральные командные пункты государственного и военного управления, которые управляют стратегическими ядерными силами России, пояснил генерал.

По словам Есина, предназначение и "главная ценность" "Периметра" — "гарантированно обеспечить нанесение Россией ответного ядерного удара по агрессору в самой тяжелой обстановке".

Более подробные сведения о характеристиках "Периметра" не сообщаются из-за особой секретности проекта.