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Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи Украине 

News.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: Reuters
Поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 году США обойдутся в 250 млн долларов, что на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году.
"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются" — цитирует возглавляющего управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенанта Чарльза Хупера ТАСС.
Как писал News.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский может обеспечить стране вступление в НАТО на определённых условиях, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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Оружие , Армия , Войска , США , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС
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