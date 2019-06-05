Поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 году США обойдутся в 250 млн долларов, что на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году.
"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются" — цитирует возглавляющего управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенанта Чарльза Хупера ТАСС.
Как писал News.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский может обеспечить стране вступление в НАТО на определённых условиях, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.