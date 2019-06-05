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Российская армия получит «Ярсы» и «Авангард» 

Lenta.ru + ещё 6 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 года получат комплексы «Ярс» и «Авангард». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.
В ведомстве рассказали, что на боевое дежурство будут поставлены три ракетных полка комплекса «Ярс». Их получат ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Козельская ракетная дивизия получит две пусковых установки стационарного базирования, а дивизию под Оренбургом оснастят полком с комплексом «Авангард».
Также РВСН получат более 30 межконтинентальных баллистических ракет. В ведомстве отметили, что это позволит ракетным войскам лучше решать задачи ядерного сдерживания.
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