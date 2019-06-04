«Я призываю РФ»: Генсек НАТО попросил Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Йенс Столтенберг призвал Генеральный секретарь НАТО Россию проявить «политическую волю» и вернуться к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я призываю РФ продемонстрировать политическую волю сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит РИА «Новости» слова генсека НАТО.

Россия приостановила участие в ДРСМД в ответ на аналогичный шаг США. Вашингтон объявил о выходе из договора, обвинив Москву в невыполнении его условий. США заявляют, что максимальная дальность российской ракеты 9М729 превышает указанные в ДРМСД 500 км.

Россия обвинения отрицает.