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«Я призываю РФ»: Генсек НАТО попросил Россию вернуться к выполнению ДРСМД 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию проявить «политическую волю» и вернуться к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Я призываю РФ продемонстрировать политическую волю сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит РИА «Новости» слова генсека НАТО.
Россия приостановила участие в ДРСМД в ответ на аналогичный шаг США. Вашингтон объявил о выходе из договора, обвинив Москву в невыполнении его условий. США заявляют, что максимальная дальность российской ракеты 9М729 превышает указанные в ДРМСД 500 км.
Россия обвинения отрицает.
Оружие , В мире , США , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости
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